Из оккупации и России спасли двух украинских подростков: подробности

Украина продолжает борьбу за своих детей. В рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще двух украинских подростков, удерживаемых в оккупации и на территории Российской Федерации.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Одна из спасенных – 17-летняя девушка, которую еще до полномасштабного вторжения насильственно увезли в РФ. Там она испытала серьезные испытания – девушка неоднократно становилась жертвой системного насилия из-за своей украинской идентичности. Она не раз пыталась скрыться и вернуться домой, но каждая попытка завершалась неудачей.

Другой подросток – 18-летний парень, который жил под постоянной угрозой мобилизации в армию оккупанта и подвергался преследованиям со стороны российских силовиков.

Оба подростка уже находятся в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они проходят реабилитацию и готовятся к вступлению в украинские вузы.

Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за организацию спасательной миссии и поддержку подростков в самые трудные моменты их пути домой.

"Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не вернется домой. Это наше обязательство. Это – задача Президента", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей на территорию страны-агрессора. Это они делают под предлогом "реабилитации" и "оздоровления".

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