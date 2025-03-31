Оккупанты вывезли десятки детей с Луганщины в Подмосковье под видом 'реабилитации' – ЦНС

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей на территорию страны-агрессора. Это они делают под предлогом "реабилитации" и "оздоровления".

Видео дня

В этот раз в санаторий "Клязьма" в Подмосковье принудительно отправили 39 детей из временно оккупированных Рубежного, Кременной, Лисичанска и Сватово. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Под видом реабилитации и оздоровления РФ продолжает депортировать украинских детей. В этот раз – 39 детей из временно оккупированных Рубежного, Кременной, Лисичанска и Сватово вывезли в санаторий "Клязьма" в Подмосковье", – говорится в сообщении.

Оккупационные власти обещают "домашнюю атмосферу" и "медицинское обследование", однако на самом деле это часть системного процесса изоляции детей от Украины, ее языка, культуры и правды. По данным самих захватчиков, через такие "реабилитационные программы" уже прошли более 1200 украинских детей с временно оккупированных территорий.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что насильственное перемещение детей с захваченных территорий является грубым нарушением международного права и квалифицируется как военное преступление.

"Это масштабная насильственная операция со всеми признаками военного преступления", – добавили там.

Напомним: премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать вопрос возвращения украинских детей, депортированных РФ. Украина заявляет о похищении не менее 19 тысяч несовершеннолетних.

Переговоры по этому вопросу вели США и РФ. Возвращение из России украинских детей, незаконно депортированных оккупантами, будет восприниматься как потенциальная "мера укрепления доверия".

Как сообщал OBOZ.UA, США прекратили поддержку Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. Речь идет об органе, который собирал доказательства для привлечения к ответственности российских военных преступников.

Кроме того, ряд ведущих СМИ писал о том, что данные Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета по похищенным украинским детям могли быть физически уничтожены, причем именно из-за того, что администрация президента США прекратила финансирование соответствующей программы.

Законодатели-демократы сразу обратились к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту и заявили, что программу нужно немедленно возобновить.

Вскоре Госдепартамент Соединенных Штатов официально опроверг информацию о том, что базы данных специалистов из Йельского университета о похищенных украинских детях были уничтожены. В то же время Госдеп подтвердил, что США прекратили финансирование данной инициативы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!