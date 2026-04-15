'Из семи выжил только один': пограничники взяли в плен российского военного на Харьковщине. Видео

Во время штурмовых действий на севере Харьковщины командование российских захватчиков вообще не считается с личным составом и более чем вероятной возможностью его потери. Однако рядовые в армии оккупантов только попадая в плен понимают, что их используют как "мясо на убой".

Это следует из их собственных признаний. Пограничники бригады "Гарт", которые поговорили с российским штурмовиком, который смог спасти свою жизнь, обнародовали видео допроса пленного.

Без головы на плечах

Только сейчас захватчик Константин, который в группе из семи человек шел на штурм в район Песчаного, понимает, насколько глупыми были команды его командиров и его собственное поведение. Из всей группы остался жить только он.

И это настоящее чудо – потому что на такие группы оккупантов охотятся не только украинские защитники, но и сами захватчики.

"Если бы я имел голову на плечах... То, что я почувствовал хотя бы за эти два дня, что со мной произошло... Когда говоришь по радиостанции, что по нам идут "сбросы", а они отвечают: "Не бойтесь, мы вас прикрываем, это наши", – рассказал пленный.

Руководство все видит

"Думаю, руководство все видит, но все равно толкает людей на убой. Из моей группы только я один из семи выжил", – говорит захватчик.

Его история довольно типичная: Константин пошел на войну, чтобы "отдать долги" и "заплатить алименты". Как всегда – оккупанту обещали службу на территории России, но привезли на передовую и бросили в бой.

"Как нас обнаружили свои, то начали сбрасывать снаряды, взрывчатку – все, что имели. Я начал отходить назад, туда, откуда мы начинали движение и где оставались еще двое живых. Но и там уже начались обстрелы и взрывы. Когда я смог выбраться из-под завала, увидел одного погибшего, а впоследствии сообщили, что еще двое тоже "двухсотые". Тогда меня заметил "Мавик" и предложил сдаться. Далее дрон вел, а я шел за ним", – рассказал россиянин.

Другие пленные

