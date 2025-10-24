В России обнаружили новую схему скрытой мобилизации, когда срочников переводят на службу по контракту без их ведома. Один из солдат оккупационной армии получил первую "контрактную" выплату, не подписывая соответствующих документов

Информацию обнародовал один из российских Telegram-каналов. Паблик опубликовал историю солдата-срочника, который служит в Амурской области.

Детали схемы

Согласно опубликованным материалам, военнослужащий срочной службы Андрей Смирнов с 24 июня 2025 года служит в составе 50-й отдельной железнодорожной бригады, которая базируется в Амурской области страны-агрессора. 15 октября этого же года на военную банковскую карточку мужчине пришло 195 тысяч рублей.

Когда он обратился к командиру части с просьбой объяснить происхождение такой суммы, ему сообщили, что это первая выплата по контракту, который он, якобы, подписал. Сам солдат оккупационной армии заявил, что никаких документов не подписывал. По словам матери Андрея, контракт был написан от руки, а подпись подделали.

Расследование дела

Мать военнослужащего обратилась в военную прокуратуру Белогорского гарнизона Амурской области, в Министерство обороны и Следственный комитет страны-террористки.

В собственном видеообращении Смирнов заявил, что не желает подписывать контракт и добавил, что любой документ с его подписью может быть получен под давлением.

