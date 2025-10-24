Потери катастрофические: оккупанты начали формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении – 'Атеш'

Российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Это – следствие больших потерь и недостатка личного состава в 506-м мотострелковом полку ВС РФ.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". По сообщению, которое передали агенты "Атеш" внутри 506-го полка, командование якобы решило комплектовать штурмовые подразделения женщинами, пытаясь компенсировать "катастрофические потери" среди наемников и контрактников.

В сообщении говорится, что женщин привлекают как к прямым штурмовым действиям, так и к задачам по инфильтрации – после неудачных атак им якобы приказано переодеваться в гражданскую одежду и действовать под прикрытием мирного населения, чтобы собирать разведывательные данные о передвижении подразделений Сил обороны Украины.

Агенты "Атеш" также утверждают, что для многих женщин, которых привлекают в такие подразделения, нет "пути назад": их жизнь зависит от воли командиров.

"Мы обращаемся к военнослужащим 506-го полка и женщинам, которых режим отправляет на верную смерть: ваша жизнь важнее преступных приказов. Не становитесь частью этого циничного плана", – отметили в "Атеш".

Напомним, на Покровском направлении российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) смогла проникнуть на один из промышленных объектов. Его зачистку провели Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают терроризировать мирное население в прифронтовых населенных пунктах. Недавно оккупанты совершили очередное военное преступление вблизи Покровска Донецкой области.

