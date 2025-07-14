Из тюрем снова стали выпускать маньяков: россияне запаниковали из-за вернувшихся с войны в Украине "героев СВО"

Россия стала пожинать плоды помилования Путиным жестоких преступников. Несмотря на уверения, что контракт с МО РФ в колониях не дают подписывать осужденным за тяжкие преступления, реальность оказалась иной. И "освободители", которым удалось выжить на войне, теперь терроризируют соотечественников.

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Подробнее о новых случаях "геройства" оккупантов на территории России – в материале OBOZ.UA.

В прицеле – женщины и дети

Тем, что творят оккупанты после возвращения домой, уже пестрит криминальная хроника. Резкий всплеск преступности невозможно скрыть, несмотря на попытки властей. Несмотря на "рекомендацию" Кремля не публиковать в СМИ информацию о преступлениях, совершенных "освободителями", правда все равно выходит наружу.

Большой пласт преступлений выжившие на войне в Украине российские военные совершают в отношении своих близких – девушек, жен и даже детей. Причиной называют ПТСР, а также алкоголизм и употребление наркотиков. Причем на них большинство "подсаживается" как раз на фронте.

Один из последних нашумевших в России случаев – убийство военнослужащим своей девушки. Это произошло в Иркутской области.

20-летняя Кристина уехала подавать документы в техникум и не вернулась домой. Родители забеспокоились и поехали к ее молодому человеку – 22-летнему Артему. Дочь они там не нашли, но увидели в доме ее сумку и телефон.

Позже полиция нашла труп девушки, закопанный во дворе у парня. На ее теле обнаружили множество синяков, огромную гематому на спине и круговой кровоподтек на шее. Выяснилось, что Артем взбесился, потому что Кристина… пошла учиться в автошколу. Он не хотел, чтобы девушка водила машину.

Причиной такого неадекватного поведения называют "нарушенную во время участия в боевых действиях психику". К слову, убийца находился в розыске за самовольное оставление части еще с 2023 года.

Еще одно резонансное преступление произошло во Владикавказе. Вернувшийся с войны 58-летний оккупант схватил кухонный нож и напал на свою семью. Его супруга и старшая 23-летняя дочь скончались на месте, а 15-летнюю дочку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Не пострадал только младший ребёнок – 9-летний мальчик с ДЦП.

После нападения убийца попытался покончить с собой, но выжил и сейчас находится в больнице.

Сейчас в России растет и количество изнасилований и растления детей. Очередное преступление произошло на днях в Пермском крае. Там "вагнеровец" напоил и попытался изнасиловать школьницу.

14-летняя девочка приехала из Удмуртии на летние каникулы к деду в Большесосновский район. По соседству жил 49-летний Анатолий Тюленев, который вернулся с войны. Он пригласил девятиклассницу к себе и напоил алкоголем, а после отвел домой.

Посреди ночи девочка проснулась от того, что Тюленев стоял у нее дома над кроватью и трогал ее. Дед пострадавшей в это время спал. Школьница смогла вырваться и позвонить в полицию.

На следующий день Тюленева привлекли к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя, а затем на него завели уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. При этом ранее судимого оккупанта... отпустили под подписку о невыезде.

В 2016 году Тюленев был приговорен к 16 годам лишения свободы за несколько преступлений, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В 2023-м из колонии в Соликамске он ушел на войну в составе ЧВК "Вагнер", где получил ранение, а потом был помилован Путиным. Как и другие отморозки.

На фронт вместо наказания

Подписание контракта на службу в армии России фактически является индульгенцией для преступников, которые мечтают оказаться на свободе. Практически ежедневно появляется информация о новых и новых случаях. Отпускают всех, вплоть до маньяков.

В начале июля стало известно, что на войну в Украине отправился "астраханский душитель". 64-летний Ваган Сафарян подписал контракт с МО РФ, поэтому его уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц"… приостановлено.

Известно, что в 90-е годы Сафарян переехал из Баку в Астрахань. Получил прописку, работал таксистом, женился, у него родилась дочь. Первое убийство, двойное, он совершил в 1998 году, получив за него 45 тысяч рублей, считают следователи. За второе преступление, совершенное в 2004-м, он отсидел в колонии 19 лет.

Отправился на войну и дождавшийся 18-летия житель Новосибирской области. Ранее он вместе с другом (на тот момент им было 15 и 16 лет соответственно) напали на сверстника: ему нанесли около 70 ножевых ранений (!), пробили легкое и изрезали лицо. Решив, что он мертв, нападавшие бросили его. Однако подросток выжил и смог доползти до ближайшего дома за помощью.

Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме. Один из нападавших получил 6 лет колонии и штраф в 2 миллиона рублей, а второй дождался совершеннолетия, подписал контракт с минобороны и уехал на войну. В связи с этим российский суд также приостановил уголовное дело.

Не стали судить, а отправили воевать и двоих обвиняемых в жестоком убийстве в Кызыле (Республика Тыва). Трое парней до смерти забили прохожего кулаками и камнями. Одного из них все же осудили на шесть с половиной лет, но информацию о приговоре скрыли на официальном сайте.

"Государство снова превращает фронт в зону безнаказанности: за убийство дают оружие и, если повезет выжить, свободу", – пишут российские оппозиционные СМИ. Тем временем жители страны-агрессора в ужасе не от развязанной Путиным войны против Украины, а от того, что стали творить "герои" после возвращения домой. Но то ли еще будет.