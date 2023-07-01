Из вагнеровцев на фронте делают штурмовые отряды смертников, Шойгу приказал их ликвидировать – ЦПД

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу отдал приказ ликвидировать наемников ЧВК "Вагнер", которые остались воевать на временно захваченных территориях Украины. На фронте отношение к вагнеровцам значительно ухудшилось.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Центра противодействия дезинформации в пятницу, 30 июня. По информации учреждения, из наемников Пригожина создают отдельные штурмовые отряды "смертников" и отправляют отбивать потерянные позиции.

Даже если штурмы вагнеровцев удачные, российские оккупанты все равно накрывают их позиции артиллерией. Согласно данным ЦПД, в течении нескольких дней потери от такого подхода превысили полсотни вагнеровцев.

Кроме того, Кремль пытается взять под контроль "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке. Москва, как отмечается, не может отказаться от такого рычага влияния в Африке как ЧВК "Вагнер", поэтому в Кремле делают так называемый ребрендинг ЧВК с назначением новых руководителей.

"Представители российского МИД уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность" но под новым руководством", – заявили в ЦПД.

Кремлевский режим после мятежа главаря вагнеровцев Евгения Пригожина получил сильнейший удар в спину, который стал первым практическим этапом демонтажа путинской системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что у них есть информация о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" все еще осталась на временно захваченных Россией украинских территориях.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участия в боевых действиях на территории нашей страны.

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