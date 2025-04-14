Из всей группы оккупантов выжил только один: украинские воины показали, как разбомбили блиндаж врага и захватили пленника. Видео

Украинские защитники из 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода на Торецком направлении загнали российских штурмовиков в блиндаж и накрыли мощным огнем. Из всей группы окупантов уцелел только один, его взяли в плен.

Видео дня

Видео боевой работы украинских воинов было опубликовано в Telegram-канале 28-й ОМБр 14 апреля. "Загнали в блиндаж, разбомбили и дроном взяли в плен!" – говорится в публикации.

Днем ранее защитники совместно со смежными подразделениями Сил обороны удержали колонну россиян на Торецком направлении.

Оккупанты из одной из штурмовых групп, разбегаясь в поиске укрытия, начали забегать в лесополосу, где их встретили пехотинцы и пилоты подразделения R.V. 3-го механизированного батальона 28-й ОМБр.

Стрелковыми боями и сбросами всю группу удалось загнать в один блиндаж, куда ударили FPV-дроны и бомберы.

После плотных бомбардировок из блиндажа показался раненый оккупант, который решил сдаться. Пилоты R.V. дроном сопроводили его к украинской пехоте.

"Несмотря на ежедневные зверства россиян, штурмовик получил первую помощь. А также рассказал, что из всей группы остался один – остальные похоронены в блиндаже", – рассказали в 28-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, Россия столкнулась с проблемами из-за своей тактики в Украине, что приведет к ухудшению человеческих и материальных ресурсов в рядах армии врага. В дальнейшем, по прогнозу аналитиков, это поспособствует замедлению продвижения россиян на линии фронта.

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