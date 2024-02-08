Из-за больших потерь враг атакует на левобережье Херсонщины без поддержки бронетехники, – Гуменюк

Российские войска продолжают проводить наступательные действия на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Однако в атаки оккупанты идут пехотой без поддержки бронированной техники.

На нее в рядах ВС РФ действует так называемое эмбарго из-за больших потерь. Об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ранее российские подразделения на левобережье Херсонщины прибегали к классическим штурмам – с использованием бронетехники. Но благодаря успешной работе ВСУ враг терял танки и ББМ, поэтому через некоторое время прекратил их использовать.

"Долгое время мы наблюдаем, что у них действует запрет использовать бронетехнику. То есть штурмы осуществляются непосредственно группами пехоты", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что в последнее время количество вражеских штурмов в этой операционной зоне с 10-15 в сутки снизилось до трех-четырех. Вероятно, это потому, что врагу все сложнее собрать группу смертников.

Также представитель ОК "Юг" отметила, что потери личного состава армии РФ на левом берегу Днепра составляют 50-80 оккупантов в сутки.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 7 февраля враг совершил четыре безуспешных штурма на Херсонском направлении, где Силы обороны продолжают расширять плацдарм.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 36-й ОБМП ВСУ установили флаг Украины на левом берегу Днепра, а именно в селе Крынки. Оккупанты утверждают, что оно находится под их контролем, украинские же морпехи показали несогласие с этим, но добавили, что там продолжаются тяжелые бои.

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