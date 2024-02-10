Из-за ночной атаки 'Шахедов' на Одесщину Румыния поднимала по тревоге F-16: все подробности

Во время ночной атаки российских беспилотников на Одесскую область 10 февраля Румыния предупредила об опасности свои пограничные населенные пункты. В связи с этим ВВС страны подняли в воздух истребители F-16.

Об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны. Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в уездах Тулча и Галац, граничащих с Одесской областью.

Уведомление RO-Alert, которое получили на телефоны местные жители, продолжалось с 01:00 до 3 ночи и повторилось с 5 до 6:20.

"Министерство обороны Румынии подтверждает российские атаки в устьях Дуная. Два турецких F-16 вылетели из Борчи из-за атак, а еще два румынских F-16 были готовы вмешаться", – отметили в ведомстве.

Самолеты F-16 ВВС Турции поднялись с военно-воздушной базы Фетешти "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации". Нарушений румынского воздушного пространства зафиксировано не было.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные РФ на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля во время массированной атаки РФ на Украину одна из ракет направлялась в направлении Польши. Поэтому в воздух подняли польскую и союзническую авиацию. Мониторинговые каналы сообщили, что на перехват российской ракеты вылетело три польских F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что в случае поражения Украины в войне государство-агрессор Россия не остановится и может напасть на Молдову и государства НАТО. Он отметил, что все страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми к возможной военной опасности.

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