Из-за обстрела оккупантами Черниговщины около 30 тысяч человек остались без света

В ночь на 20 октября Черниговщина опять испытала массированный удар от русских оккупантов. Десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии после очередного попадания по энергообъекту в Нежинском районе области. По словам энергетиков, которые продолжают работать над восстановлением электричества, "из-за масштабных разрушений ситуация остается критической".

Как сообщили в АО "Черниговоблэнерго", сейчас в результате очередных атак РФ на энергетическую инфраструктуру региона без света остаются более 28 тысяч абонентов. Ремонтные бригады работают на восстановлением электроснабжения.

Критическая ситуация с электричеством на Черниговщине

"Зафиксированы новые атаки на энергетические объекты области. После утреннего удара в Нежинском районе, который оставил без электроснабжения 2700 потребителей, российские силы нанесли еще один удар по энергообъекту. Общее количество абонентов без света превышает 28 тысяч", – отметили на предприятии.

В "Черниговоблэнерго" добавили, что ремонтные бригады непрерывно работают над восстановлением сетей, однако из-за значительных повреждений восстановление электроснабжения требует больше времени и ресурсов.

В свою очередь энергетики призвали жителей области придерживаться информационной тишины и правил безопасности во время воздушных тревог. Враг продолжает прицельные удары именно по критической инфраструктуре, что усиливает сложность ситуации.

Обстрелы энергетической инфраструктуры страны

Российские оккупационные войска изменили тактику обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Они направляют в одну и ту же точку большое количество "Шахедов" – около 15 – каждый из которых несет на себе по 90 кг взрывчатки.

Из-за этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба предположил, что "зима не будет простой".

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники ударили по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. В момент обстрела под землей находились 192 рабочих. Позже всех шахтеров удалось поднять на поверхность. "Никто из коллег не пострадал", – сообщили в ДТЭК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!