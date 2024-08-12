Из-за событий в Курской области на Харьковщину сбрасывают меньше КАБов, – руководитель ОВА

Российские оккупанты уменьшили количество обстрелов управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области. Ранее враг применял 30-60 КАБ в сутки, теперь не более 10. Это является следствием событий в Курской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. При этом он отметил, что все равно сохраняется высокая ракетная опасность по всей области.

"Мы фиксируем уменьшение ударов КАБами. Мы их раньше имели от 30 до 60 ударов, однако все равно враг продолжает бить по нашим гражданским населенным пунктам. у нас есть, к сожалению, раненые среди гражданских", – рассказал об оперативной ситуации в области Синегубов.

Глава ОВА отметил, что количество ударов КАБами уменьшилось в 3-6 раз.

"Конечно, пограничные наши и те территории имели удары от 30 до 60 КАБ в сутки, то сейчас не больше 10. Последствия эффективной работы наших Вооруженных сил", – подчеркнул Синегубов.

Он также добавил, что в регионе планируется ужесточить режим комендантского часа.

"Для приграничных и непосредственно фронтовых территорий планируем ужесточать требования комендантского часа – для того, чтобы Силам оборонам ничто не мешало эффективно выполнять задачи", – сказал глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, операция в Курской области заставила РФ снизить интенсивность атак на востоке Украины. Однако в другом ситуация пока остается в целом неизменной по отношению к темпам российских атак в Украине. Такие наблюдения озвучил Институт исследования войны.

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