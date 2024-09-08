Из-за успехов ВСУ на Харьковщине в 2022 году был реальный риск, что Россия применит ядерное оружие – Telegraph

Глава ЦРУ Билл Бернс заявил, что в октябре 2022 года во время боев на Харьковщине в Украине существовал "реальный риск", что государство-террорист Россия применит ядерное оружие. Опасения, что диктатор Владимир Путин примет крайние меры, вызвали бурную дипломатическую активность.

Видео дня

Об этом сообщил Telegraph. С соответствующим заявлением глава ЦРУ выступил на фестивале FT Weekend в Лондоне.

"Был момент осенью 2022 года, когда я считаю, что существовал настоящий риск потенциального использования тактического ядерного оружия", – отметил Бернс.

Он сказал, что получил задание от президента Джо Байдена провести переговоры с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы четко объяснить, каковы последствия такого рода эскалации. Их встреча прошла в ноябре 2022 года в Анкаре.

Как раз перед этим, в октябре 2022 года, российские государственные СМИ начали обнародовать заявления, что Киев якобы собирает ядерный материал для использования на поле боя в "грязной бомбе" – "ядерном оружии малой мощности".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае официально отреагировали на агрессивную ядерную риторику страны-террориста России. В Пекине предупредили, что ядерную войну невозможно выиграть.

– The New York Times сообщило, что в марте 2024 года американский президент Джо Байден одобрил обновленный совершенно секретный стратегический ядерный план США. В нем говорится о необходимости подготовки Вооруженных сил Соединенных Штатов к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!