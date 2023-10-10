Из-за войны в Израиле Кремль начнет наступление, Украину оставят без помощи? Прогноз Черника

Страна-оккупант Россия объективно не сможет воспользоваться поводом войны в Израиле, чтобы совершить масштабное наступление в Украину. Эта война может частично сказаться на уровне военно-технической помощи нашей стране со стороны западных партнеров, но возможное уменьшение не будет критическим.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. Призывы рашистских военных "переиграть 24.02.22" он назвал пропагандой, не имеющей реальных оснований.

"Это пропаганда. Полноценного потенциала для того, чтобы прорваться хотя бы на 30 километров, у них нет. Независимо от того, что происходит в Израиле, российские оккупанты могут атаковать. Некорректно связывать эти два явления", – подчеркнул он.

Черник добавил, что в России "надо бесконечно генерировать какую-то пропаганду". "Мол, весь мир переключится на Израиль, Украина ослабнет и можно атаковать. Но на эту минуту, в ближайшее оперативное время неделю-две нет у них потенциала, чтобы совершить по-настоящему большие прорывы", – заявил полковник.

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Подобную попытку, если она будет, он назвал самоубийством.

Черник также ответил на вопрос, может ли быть уменьшен объем военной помощи Украине из-за событий в Израиле. "Отчасти это возможно, но лишь отчасти. Не надо разгонять нарратив, что, мол, там началась война и нам не будут помогать. Будут помогать. Конечно, какие-то объемы уменьшатся, но не настолько, чтобы ситуация на фронте в связи с отсутствием оружия стала критической. Не настолько", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 7 октября боевики ХАМАС начали массированную атаку на Израиль, ворвались на территорию этой страны, совершая зверства и убивая мирных жителей. По состоянию на 9 октября в Израиле продолжается горячая фаза войны, за развитием которой следит OBOZREVATEL.