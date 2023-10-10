Избрание России в Совет ООН по правам человека станет уродливым пятном на репутации организации, – представитель США в ООН

Страна-агрессор Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека, откуда ее исключили в 2022 году из-за агрессии против нашего государства. Если РФ все-таки выберут в этот орган, это подорвет доверие к Организации Объединенных Наций, так как россияне ежедневно продолжают совершать военные преступления в Украине.

Об этом сказал представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Совбезе ООН в Нью-Йорке в понедельник, 9 октября.

"Совет по правам человека – это ключевой орган ООН, задачей которого является пропаганда уважения к правам человека и их защита по всему миру. Повторное избрание в этот орган России, пока она открыто продолжает совершать военные и другие массовые преступления, станет уродливым пятном, которое подорвет доверие к Совету и ООН", – подчеркнул дипломат.

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По его словам, после прошлогоднего исключения России из Совета ООН по правам человека эта страна могла бы прекратить пренебрегать правами человека, однако РФ только продолжает демонстративно это делать и при этом пытается переложить свою вину на остальной мир.

"Именно действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу?" – подчеркнул Вуд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Весной прошлого года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Сразу после этого в Москве заявили, что РФ сама "досрочно" выходит из этого международного правозащитного органа.

– Место РФ в Раде заняла Чехия, а уже вскоре Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Украине и призвал РФ срочно прекратить войну.

– Теперь же страна-агрессор Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека. Она будет соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, предназначенных для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании, которое состоится 10 октября, примут участие все 193 члена Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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