Издевались над украинскими пленными: в ВСУ показали, как отплатили вражеским морпехам на Курщине. Видео

Украинские военные продолжают наступление в Курской области. Там враг несет значительные потери. В частности, в ВСУ показали, как отплатили российским морпехам, которые издевались над пленными.

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Об этом говорится в сообщении десантно-штурмовых войск. Отмечается, что бойцы 95-й отдельной ДШ Полесской бригады уничтожили группу россиян в одном из населенных пунктов Курской области РФ.

"Это были уроды из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят кичиться своими "подвигами". А именно: издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен", – говорится в сообщении.

Десантники напомнили, что пленных по всему миру защищает право войны – Женевские конвенции. Впрочем, российским ничтожествам на международное гуманитарное право "глубоко плевать", поэтому они грубо и цинично нарушают его.

Военные добавляют, что на этот раз "хайпонуть у этих чудовищ в военной форме не получилось". Встретившись в бою с украинскими десантниками, они все были уничтожены.

"Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", – резюмировали украинские военные.

Напомним, 10 и 11 октября российские войска в Курской области РФ активизировали усилия по вытеснению украинских сил. Российское командование стремится максимально добиться этого до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.

Ранее российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв в нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, США полагают, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

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