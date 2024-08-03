Изготовить и доставить снаряды – тот еще квест: в ВСУ рассказали о логистике бригад на передовой. Фото

Один боекомплект для реактивной системы залпового огня "Град" состоит из 40 снарядов и весит более 2,5 тонн. Чтобы "Град" сделал залп по оккупантам, эти 40 снарядов к машине нужно доставить, и это нелегкий квест.

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О снарядах и логистике боекомплекта к 4-й отдельной танковой бригаде рассказали в Генштабе. Командование также показало подборку фото с работой украинских защитников на РСЗО "Град".

Вес только одного снаряда составляет 66 кг, а его боевая часть – 7 кг. Зато эта часть снаряда имеет суперспособность приносить массовые потери русским оккупантам. Как отмечают в Генштабе, работает "Град" в любую погоду, "днем или ночью – разницы нет, лишь бы цели были".

"Дальше включите воображение. Чтобы снаряд полетел в цель, его нужно сделать и доставить ребятам на передний край. При всей простоте конструкции снаряда и десятилетиях опыта это производство небезопасно из-за желания врага в первую очередь уничтожить именно производство", – рассказали в Генштабе.

Логистика, доставка снарядов военным на передовой – "это еще тот квест из тысячи километров секретных, опасных, запутанных маршрутов под глазом врага", добавили военные.

И только потом происходит передача БК в расчет.

Ну а уж расчет на передовой "кладет" каждый такой снаряд в заданные координаты.

"Опыт, слаженность, стойкость. Войско – это большой, живой организм, где каждый делает свою сверхважную работу и понимает риски", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне общие потери врага в живой силе составили 1170 человек в сутки. Также воины Сил обороны Украины устроили мощную "демилитаризацию" российской армии, уничтожив 202 единиц военной техники и вооружений врага. Таким образом, общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения уже достигли 581 760 человек.

А уже 3 августа на аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы, начался пожар. Очевидцы рассказывают о детонации боеприпасов. Кроме того, в той же Ростовской области РФ поражены резервуары с поставляемыми российской армии нефтепродуктами.

Также сообщалось, что украинские десантники уничтожили партию вражеской техники в Кураховском направлении.