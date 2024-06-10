Изменит ли производство КАБов в Украине ситуацию на фронте: ответ эксперта

Отечественное производство управляемых авиабомб не сможет оказать существенного влияния на ситуацию на фронте. В частности, это даст Силам обороны уверенность в том, что у нас тоже есть такое оружие, как у противника, но условия его применения предельно отличаются.

Об этом рассказал OBOZ.UA эксперт по авиации Валерий Романенко. Он объяснил, что КАБ – это бомба, которая имеет крылья, но не имеет двигателя. То есть для прицельного удара ему нужно задать кинетическую энергию и запас потенциальной энергии.

Россияне, по словам эксперта, могут работать с больших высот и реализовать эту дальность, ведь сбрасывают свои бомбы с высоты не менее 9-16 тысяч метров и расстояния 70 км от территории Украины.

"Мы не можем это делать, потому что если мы поднимемся за 70 километров над нашей территорией на высоте в 9 тысяч метров, хотя россияне сбрасывают 14 и 16 тысяч метров, чтобы реализовать 70 километров дальность. Если мы поднимемся, то российские зенитные комплексы просто собьют наши самолеты", – отметил Романенко.

Кроме того, он добавил, что у российских истребителей есть дальнобойные ракеты Р-37 с заявленной дальностью 300 километров.

"На 177 километров наши официальные источники подтверждали сбитие этими ракетами наших ударных самолетов. То есть мы просто не можем реализовать возможности этих бомб. Мы изредка можем там бросать и тщательно готовить специальные операции, изредка эти бомбы бросать с малых высот. А с малых высот они полетят максимум на 15-20 километров", – констатировал эксперт.

По количеству КАБов, считает Романенко, паритета также быть не может: россияне в день сбрасывают около 100 авиабомб, тогда как у украинцев 100 таких бомб в месяц.

"По количеству носителей и близко паритета нет, потому что у нас несколько десятков самолетов, а у россиян по меньшей мере сотня, в боевом состоянии, здесь у фронта находятся Су-34 и еще примерно такое же количество Су-35 и такое же количество Су-24", – отметил эксперт.

Сроки применения Силами обороны КАБов отечественного производства неизвестны, поскольку зависят от результатов испытания.

В то же время Романенко отметил, что собственные КАБы будут в Украине крайне полезны, если вдруг оккупанты прорвут линию фронта.

"В этом случае мы можем этими КАБами забрасывать войска российских подразделений, которые попытаются реализовать прорыв. Но это только в том случае, когда они углубятся в нашу территорию километров на 10-15, тогда может с целью локализации прорывов, можно будет применять активно эти КАБы, как оружие такого применения, они могут быть очень полезны", – сказал Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ПС ВСУ сообщили, что начнут тестирование управляемых авиабомб (КАБ) отечественного производства. Это произойдет уже через несколько недель. В настоящее время используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

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