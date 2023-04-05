'Измены не будет': Резников дал прогноз о завершении войны в Украине и назвал условия переговоров с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что полномасштабная война, начатая Россией против Украины, должна завершиться в этом году. 2023, по мнению министра, должен ознаменоваться победой Украины над российскими захватчиками.

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Это и другие мнения Алексей Резников высказал в интервью изданию New Voice. Также министр заявил, что исключает возможность подписания мирного соглашения между Украиной и Кремлем.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял лично, что для него переговоры с кремлевским диктатором абсолютно неприемлемы. Поэтому руководство государства готово вести диалог с Россией только на своих условиях, которыми являются вывод вражеских войск из Украины, а также выплата репараций и контрибуций.

"Украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий никто не будет договариваться... Третье – парламент Украины отражает мнение народа. Поэтому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы. Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция мы все совпадаем, измены не будет", — заявил Алексей Резников.

Глава Минобороны добавил, что по состоянию на сегодняшний день российско-украинская война превратилась в схватку ресурсов западного мира против рашистов. Однако в таких условиях Резников убежден, что война не может держать долго. Поскольку цивилизованный мир помнит и не простит военные преступления страны-агрессора.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этом году, как в год победы", — отметил министр.

Напомним, что Резников назвал ключевые задачи контрнаступления ВСУ и объяснил, от чего зависят его сроки. Он отметил, что на начало контрнаступления влияют многие факторы, например, состояние почвы и погода.