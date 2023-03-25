Изобретательные украинские военные успешно используют гоночные дроны в качестве ракет – The Economist

Российские захватчики обнаружили украинские дроны в глубоком тылу оккупированных территорий. Так, ВСУ успешно использует гоночные беспилотники в качестве ракет.

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Об этом сообщает издание The Economist. При этом преимущество данного вида вооружения состоит в том, что они способны атаковать цели, защищенные от вертикальной бомбардировки.

Для атаки российских позиций украинские операторы надевают видеоочки, чтобы видеть окружающую среду как глазами пилота. Сами дроны являются достаточно компактными – их вес составляет не больше половины килограмма.

"Превращение гоночного беспилотника в военный предполагает добавление дополнительных батарейных блоков и бомбы. Хотя для гонки достаточно радиуса действия в 500 метров, с изменением радиочастоты их диапазон можно расширить до нескольких километров", – рассказывают специалисты.

Важным отличием гоночных дронов от любых других бомбардировщиков является отсутствие возможности атаковать несколько раз – они взрываются, когда они взрывают свой груз.

При этом их преимущество состоит в том, что они способны атаковать цели, защищенные от вертикальной бомбардировки. В частности, российские окопы, обычно имеющие блиндаж, где оккупанты могут укрыться от артиллерийского огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский благотворительный фонд "Территория Жизни" представил свои уникальные разработки – мини-байрактары и беспилотники-стелсы. Они уже давно трудятся на нашу победу над врагом.

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