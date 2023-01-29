Израиль помогает Украине гораздо больше, чем известно, — посол в Германии

Израиль непублично оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии. На официальном уровне страна решительно отвергает поставки оружия Киеву.

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Об этом заявил посол Израиля в Германии Рон Просор. Он призвал с пониманием отнестись к этому.

Дипломат отметил, что его страна помогает Киеву, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

Просор призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе.

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - отметил Просор.

Вторым обстоятельством, учитывая которое Израиль вынужден действовать тихо, он назвал наличие в России великой еврейской общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты попросили Израиль передать Украине старые зенитные ракетные комплексы Hawk, которые десять лет назад были сняты с вооружения ЦАХАЛа. Однако Израиль отверг просьбу США.

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