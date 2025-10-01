Изуродованные здания и обгоревшие авто: как выглядит центр города Днепра после российской атаки. Фото и видео

В результате российской атаки беспилотниками по Днепру, которая произошла 30 сентября, в городе, по состоянию на 1 октября, продолжают ликвидировать последствия. На месте попаданий работают коммунальные службы и полиция.

Вражеский удар унес жизнь одного человека, еще десятки человек пострадали. Об этом сообщает "Суспильне", там показали, как выглядит центр города Днепра.

Что известно

Из-за подлого удара россиян, на одной из улиц областного центра разрушено немало зданий, преимущественно изуродованные крыши и выбитые стекла на окнах.

"В городе продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики убирают мусор, также до сих пор работают правоохранители", – указано в сообщении.

Также, из-за пожара, пострадало немало автомобилей горожан, а поврежденные здания находятся в аварийном состоянии – есть риск обвала.

"На месте происшествия, из-за удара РФ существует угроза обвала конструкций в поврежденных зданиях", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали беспилотниками Днепр. Известно об одном погибшем и десятках пострадавших, 12 из них госпитализированы. В результате удара повреждено здание медицинского центра и детской стоматологии.

Пожар охватил и офисное помещение и автомобили, также повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 30 сентября также нанесла удары по Харькову. Воздушная атака началась после 18:00; все попадания пришлись на Холодногорский район города.

