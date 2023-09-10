Известная британская компания планирует производить в Украине запчасти для артиллерии: что известно

Компания из Великобритании BAE Systems планирует начать производство запасных частей для легкой артиллерии в Украине. Это может произойти уже несколько месяцев.

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Заявление сделал исполнительный директор компании Чарльз Вудберн. Об этом сообщает Financial Times.

Вудберн отметил, что производство запчастей для 105-мм легкой пушки от BAE могут начать на украинских мощностях через несколько месяцев. Он добавил, что это в первый раз, когда компания назвала конкретные сроки.

В самой компании добавили, что производство легкой артиллерии рассматривают как потенциальный предшественник для изготовления других более сложных видов вооружений, но решение о том, строить ли завод и когда это делать, займет некоторое время.

К слову, Украина получит от Великобритании финансовую помощь в 3 млрд долларов. Средства будут предоставляться в течение трех лет. Предполагается, что помощь будет использована для финансирования жизненно важных госуслуг, в частности лечения и образования. Это решение уже приветствовало правительство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на лондонской конференции в июне-2023 также был представлен беспрецедентный пакет помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. Средства будут предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года.

Помощь от международных партнеров Украины является важным подспорьем для поддержки госбюджета страны. Такие средства нельзя использовать на военные нужды, однако они разрешают финансирование социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетникам и т.д.

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