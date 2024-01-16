К 'коалиции дронов' для Украины уже присоединились почти 20 стран, – глава Минобороны Латвии

Латвия возглавила "коалицию дронов для Украины". К ней присоединились почти 20 стран.

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Об этом сообщил глава минобороны Латвии Андрис Спрудс. В рамках коалиции планируется вооружить украинских военных тысячами новых беспилотных летательных аппаратов.

"Основная цель – сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено в Украину", – сказал Спрудс.

Министр отказался предоставлять дальнейшие подробности проекта беспилотников, заявив, что сейчас количество партнеров в коалиции дронов "приближается к 20".

Заявления министра обороны Латвии является первым свидетельством масштаба инициативы по беспилотникам после того, как этот план был представлен на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в декабре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в "коалиции дронов" среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отпора российской агрессии, Латвия берет на себя лидерскую роль. Это одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию.

Президент страны Эдгарс Ринкевичс во время брифинга анонсировал новый пакет военной помощи, в который войдут в частности гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

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