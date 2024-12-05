В ряды ВСУ уже вернулись 3 тысячи военных после самовольного оставления части: что ждет их далее

За трое суток, прошедших после вступления в силу закона 4087-IX, который вносит изменения в условия продолжения военной службы во время действия военного положения, в ряды ВСУ вернулось около 3 тысяч военнослужащих, находившихся в СОЧ. Как далее будет складываться их служба, рассказывает OBOZ.UA.

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Половина военных, находившихся в СОЧ, возвращается обратно

Согласно закону №4087-IX, который был подписан президентом Украины 28 ноября, военнослужащие, которые самовольно оставили свои воинские части или дезертировали до вступления в силу данного закона, но добровольно вернулись обратно до 1 января 2025 года, возобновляют все свои выплаты и виды обеспечения. Данное решение в течение 72 часов обязан принять командир части.

"За 72 часа, которые прошли с момента вступления закона №4087-IX в силу, решение о продлении службы принято в отношении почти 3 тысяч военнослужащих. А за последний месяц из СОЧ добровольно вернулись 6 тысяч военнослужащих. Вообще из общего количества самовольного оставления части самостоятельно возвращается на военную службу примерно 40-60%", – сказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук.

После принятия решения о продлении службы командир воинской части информирует об этом орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка. Чтобы там понимали, в каком статусе находится военнослужащий и что его, например, уже не нужно разыскивать.

Однако сам факт возращения военного в ряды ВСУ не означает, что с него сразу же автоматически снимут все обвинения: маховик правосудия довольно инертный, и за несколько дней или недель его не остановить.

"Открытые производства по уголовным правонарушениям в отношении таких военнослужащих начнут закрываться, но это будет происходить поэтапно", – говорит OBOZ.UA начальник Главного управления коммуникаций ВСУ Богдан Сенык.

Главное – военные сразу становятся на все виды довольствия

Тут необходимо отметить важный момент – согласно новому закону, открытое уголовное производство теперь не является основанием для отказа в продлении военной службы или действия контракта.

Раньше было как. Военнослужащий осознал свою ошибку (а может, это и не ошибка была – в больницу, например, попал или еще что-то), вернулся в часть, а он уже считается как СОЧ. И, соответственно, не получает никакого довольствия.

"Допустим, с голода военнослужащий не умрет – сослуживцы каждый по ложке каши отсыплют и хлебом поделятся. Но со всем остальным сложнее. Решения суда можно ждать месяцами. Вот вернулся человек осенью в соответствующей одежде. А уже зима. Нужно ставить на вещевое довольствие, но не положено. Ну и так далее. Теперь проблема со всеми видами обеспечения решена", – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Надо отметить, что законопроект №12095, который стал основой для нового закона №4087-IX, сразу был определен парламентом как неотложный. Документ внесли на рассмотрение в Верховную Раду 4 октября, уже 8-го приняли за основу, а 21 ноября – во втором чтении. В этом нет ничего удивительно – учитывая, как сложно сейчас проходят мобилизационные процессы.

"Тех, кто сбежал из части, но потом добровольно вернулся, брать надо обязательно. Людей очень не хватает", – говорит OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов.

Кстати, вернувшийся из СОЧ военнослужащий может продолжить службу не только в той части, которую покинул. Мало ли, может сложные отношения с командиром как раз и были причиной этого.

"Военнослужащий может быть направлен в батальоны резерва. А оттуда – в одну из 17 специальных, вновь созданных военных частей", – говорит Александр Гринчук.