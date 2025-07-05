'К сожалению, не от хорошей жизни': воины 63-й бригады в июне обновили свой рекорд по перехвату вражеских дронов. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали, как выглядит работа нашей радиоэлектронной борьбы "глазами" российских дронов. В июне РЭБовцы 63-й ОМБр обновили свой рекорд по количеству перехваченных БПЛА, заставив упасть почти 1000 вражеских беспилотников.

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Соответствующее видео 5 июля опубликовала в Telegram пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады. В нем собраны отдельные эпизоды вывода из строя БПЛА противника на Лиманском направлении.

"Какое-то паранормальное явление происходит с дронами р*сни на Лиманщине. Они массово падают, не долетая до цели", – пошутили в 63-й ОМБр.

"На самом деле их перехватывают РЭБовцы 63 бригады, которые в прошлом месяце в очередной раз обновили свой рекорд – почти 1000 штук. К сожалению, это происходит не от хорошей жизни – м*скали постоянно наращивают количество дронов", – рассказали военнослужащие.

Напомним:

– Ранее в ВСУ показали на видео, как ЗУ-23-2 Отдельной президентской бригады уничтожает российские беспилотники над Киевом.

– Как работают украинские пилоты взвода перехватчиков БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, смотрите на видеоролике по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, в российском городе Чебоксары (столица Чувашской Республики) 9 июня беспилотники атаковали завод "ВНИИР-Прогресс", который в результате мощного пожара после взрывов прекратил работу. Именно там россияне производили ключевой элемент защиты своих дронов-камикадзе, ракет и бомб от украинских систем радиоэлектронной борьбы – цифровые антенны-решетки "Комета-М".

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