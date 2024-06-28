Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток по почте: что нужно знать

Кабинет министров изменил правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации. Так, повестка или другой документ о вызове в ТЦК может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

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Соответствующая информация содержится в постановлении КМУ №747 от 25 июня 2024 года. OBOZ.UA рассказывает, что об этом нужно знать.

Согласно документу, норма по "уведомлениям о вручении" повестки внесена в другие нормативные документы. В частности, она содержится в Порядке организации и ведении военного учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Возможность отправки повесток по почте как один из способов оповещения населения, внесли в закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет Министров принял ряд решений. В частности, были определены надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае получения повестки на почту.

Правительство постановило, что ее могут прислать на адрес места жительства военнообязанного по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных после 16 июля).

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

– день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ТЦК объяснили, будет ли считаться врученной повестка, отправленная по почте. Отмечалось, что днем явки по вызову резервиста или военнообязанного будет дата не ранее 14-го дня с момента отправки повестки по почте.

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