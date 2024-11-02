Кадыров собирается отправить 'добровольно' на войну против Украины 84 тысяч чеченцев – ЦНС

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен отправить против Украины 84 тысячи чеченцев. Заявляется, что этих людей удалось привлечь добровольно, то есть не в рамках мобилизации.

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Более того, Кадыров, что эти чеченцы, которые станут пушечным мясом, должны быть благодарны ему за это. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Там напомнили о том, что глава Чечни утверждает, что республика уже выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации своего населения.

"Однако москва не может справиться с ситуацией, развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает. Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств на фронт, служа шизофреническим идеям путина и его окружения", – говорится в сообщении.

Добавим, что власти Чечни регулярно отчитываются о "перевыполнении плана" касатнльно добровольцев для участия в войне. Впервые об этом Рамзан Кадыров заявил сразу после объявленной Путиным мобилизации. По его словам, к сентябрю 2022 года республика уже перевыполнила план добровольцев "на 254%", поэтому мобилизации в регионе не будет.

В декабре 2023 года он отчитался о призыве добровольцев "на 1500%" больше плана. К февралю 2024 года план был "перевыполнен" уже на "8224%". В Украину, по словам Кадырова, отправили "36 тысяч бойцов, из которых около 16 тысяч добровольцев".

Однако, как говорят правозащитники, среди чеченцев немало тех, кого насильно отправили на войну. Они отмечают, что в Чечне продолжается скрытая мобилизация: кого ставят перед выбором сесть в тюрьму или пойти воевать, а кого отправляют на фронт за оппозиционные взгляды.

Недавно Кадыров анонсировал новый подход к борьбе с "проблемной молодежью" в Чечне. Теперь молодых чеченцев, для которых "никаких законов не писано", то есть тех, кто совершившил какое-то правонарушение, могут отправлять на войну против Украины вместо административной ответственности.

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон – либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество. Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск", – написал Кадыров.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных в российских тюрьмах и колониях. При этом на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из Центральной Азии и других иностранцев.

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