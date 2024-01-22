Кадыровцы чуть не перестреляли военных РФ в оккупированном Мелитополе: всплыло видео с любимцем Кадырова

Во временно оккупированном Мелитополе произошла стычка между российскими военными и кадыровцами. В центре событий оказался любимец лидера Чечни Рамзана Кадырова командир батальона "Восток Ахмат" Ваха Хамбулатов с позывным "Асхабом".

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Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы. Как видно на видео, конфликт начался с того, что оккупант остановил конвой, по которому ехал чеченский командир, для проверки документов.

Документы у кадыровцев оказались недействительными, поэтому россиянин попросил их остановиться для дальнейшего выяснения. Это очень не понравилось "Асхабу". Он выскочил из машины, начал размахивать пистолетом и с помощью своих солдат избил россиянина.

Напомним, ранее в Мариуполе активисты украинского сопротивления несколько снизили "поголовье" российских оккупантов. В новогоднюю ночь собравшиеся пьянствовать в крупной компании захватчики отравились отравленным алкоголем, бережно приготовленным для них мариупольским сопротивлением.

Российские пропагандисты выдвинули версию, что какие-то неизвестные злоумышленники "усыпили и коварно убили" 17 российских захватчиков в Мариуполе. Среди них были и два офицера ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики в оккупированном Мариуполе усиливают патрулирование и мобилизационные мероприятия, в армию оккупантов забирают мигрантов. Захваченный город находится под усиленным контролем петербургского ОМОН, также там присутствуют Росгвардия и кадыровцы.

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