Как антидроны ГУР уничтожают беспилотники оккупантов: эффектные кадры воздушных боев. Видео

Украинские разведчики на передовой обезвреживают российские беспилотники системами противодействия БПЛА. Антидроны очень помогают воинам защищаться и от вражеской разведки, и от ударов.

Ряд уничтоженных таким образом российских "птичек" – на счету бойцов подразделения Nexus. Видео того, как это происходит, опубликовано в официальных соцсетях разведывательного ведомства.

Эффектные кадры воздушных боев

В ГУР отметили, что мастера подразделения Nexus, которое специализируется на антидроновой борьбе, обеспечивают режим бесполетной зоны для российских оккупантов на фронте.

"Прямо в небе "обрубают" вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия", – говорится в комментарии под видео, которое демонстрирует кадры охоты на российские дроны.

По словам защитников, обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов – это важная составляющая успеха Украины на поле боя.

"Эффектные кадры воздушных боев и уничтожения московитских беспилотников антидронами ГУР – смотрите в видео. Слава Украине!" – подчеркнули разведчики.

Что предшествовало

Еще в июле 2023 года украинские военные получили антидронные системы AUDS, предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам в воздухе. Бойцы показали, как выглядит инновационный комплекс.

В августе 2024 года Украина получила последние 22 антидрона, приобретенные на средства, собранные во время литовской благотворительной акции "Radarom!".

Сейчас Вооруженные силы Украины используют антидроны для защиты от вражеских беспилотников. Это могут быть различные системы и устройства, направленные на выявление, препятствование или уничтожение дронов противника.

В то же время 47-я отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ продолжает возводить "антидронные тоннели" в Сумской области. Отмечается, что эти сооружения помогут защитить военных и гражданских от атак российских FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате точных попаданий, российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

