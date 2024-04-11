Как будут наказывать уклонистов в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации: могут лишить прав и отобрать авто

В четверг, 11 апреля, народные депутаты большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине № 10449 во втором чтении. В документе прописаны в том числе меры наказания для уклонистов.

Теперь, согласно новому законодательству, при уклонении от военной службы украинцев могут лишить ряда прав. Об этом говорится в тексте проекта закона, который в Telegram опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

В случае избегания военной службы по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки человека временно могут ограничить в праве управления транспортными средствами. Такой запрет действует до выполнения нарушителем требования ТЦК и СП об исполнении своих обязанностей.

В то же время такое временное ограничение в праве управления транспортными средствами неприменимо в случае, если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника средств к существованию, при использовании лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Также закон регулирует выполнение военно-транспортного долга во время мобилизации. Согласно мобилизационному плану, осуществляется безвозмездное привлечение транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований. Такие транспортные средства будут возвращены владельцам после объявления демобилизации.

В документе говорится, что привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется ТЦК и СП, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций. Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Напомним, депутаты Верховной Рады 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине № 10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария. Теперь документ должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины. Только после этого он вступит в силу.

Ранее сообщалось, что, согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!