'Как быть с судимостью?' Украинский пранкер ворвался в конференцию, организованную министерством экономики России, и ошеломил коллаборантов. Видео

Украинцы снова взломали конференцию, организованную оккупантами для местных предателей, чтобы напомнить коллаборантам на временно оккупированных территориях Украины о том, что их ждет в будущем. Каждый из них после деоккупации предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

О неизбежной расплате изменникам из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей напомнил известный пранкер Евгений Вольнов. Он застал предателей врасплох, поинтересовавшись у них, как им перспектива провести 10 лет за решеткой, когда они отчитывались перед куратором по российскому минэкономразвития об "успехах" в организации "центров предоставления государственных услуг" на ВОТ.

"Продолжаем напоминать коллаборантам, что все, что их ждет в будущем – это 111 статья УК Украины. Посетил очередную встречу псов режима, которые обсуждали свои оккупационные планы. Одна из них– это Виктория Орлова, из Угледара, которая сейчас работает на врагов. Можете передать ей приветы", – написал Вольнов, указав ссылку на профиль предательницы в Instagram.

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Однако коллаборантка, очевидно, не выдержала потока народной "любви" и довольно быстро закрыла свою страницу для всеобщего обозрения.

На опубликованных Вольновым кадрах оккупанты из так называемых "министерств" и "многофункциональных центров" отчитываются перед куратором из российского минэкономразвития, заместителем директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Майей Богдаловой о своих "успехах" в создании оккупационных "функциональных центров предоставления государственных услуг" на оккупированных территориях Украины.

Та в ответ раздает указания и задачи коллаборантам.

И тут в разговор совершенно неожиданно для участников совещанияи ворвался украинский пранкер.

"Извините, а как быть с судимостью, вы не уточнили?" – поинтересовался Вольнов.

Местные предатели изрядно испугались. Российская же чиновница переспросила, о какой судимости идет речь.

"По 111-й (статье Уголовного кодекса Украины, "Государственная измена". – Ред.). Здесь, я смотрю, участники сидят, которым 111-ая грозит. Там же, значит, 10 лет светит", – продолжил Вольнов.

В ответ Богдалова снова пролепетала, что "не поняла вопрос". "Не понял" также и один из предателей из Луганщины, также набравшийся храбрости, чтобы подать голос.

Однако украинский пранкер терпеливо и исчерпывающе растолковал всем участникам "совещания" перспективы их обозримого будущего.

"Ну, смотрите: статья 111-я, государственная измена. Вы здесь сейчас сидите, о каких-то бумажках рассказываете. Вы имеете гражданство Украины. То есть каждому из вас светит по 10 лет после деоккупации, верно? Как с этим вы жить собираетесь?" – поинтересовался Вольнов.

В этот момент, очевидно, кто-то из участников таки пришел в себя от шока и отключил пранкера от конференции.

Напомним, ранее хакеры взломали почту росгвардейца, руководившего вторжением омоновцев в Припять. В его почтовом ящике и на облачном хранилище они обнаружили немало новых доказательств преступлений РФ на украинской земле, документов о состоянии оккупационной армии и реальных характеристик российского оружия. Также на почте оккупант скурпулезно собирал интимные фото своих многочисленных любовниц, этот фотоальбом, который также показали украинские хакеры, без сомнения представляет особый интерес для его законной жены.