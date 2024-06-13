Как дистанционно встать на военный учет за границей: Кабмин принял изменения

Военнообязанные мужчины, которые выехали за границу, должны стать на военный учет. Для этого необходимо явиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с перечнем необходимых документов.

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Также можно приехать в Украину и лично прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №675 от 7 июня 2024 года.

В документе сказано: граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года №563 встать на военный учет.

То есть крайний срок для этого – не позднее 17 июня.

Стать на военный учет можно одним из следующих способов:

– прибыть лично в ТЦК и СП;

– подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме вместе с сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК (которым такого украинца сняли с военного учета) через заграничное дипломатическое учреждение Украины.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК, Центральному управлению или региональному органу СБУ или соответствующему подразделению разведывательных органов в их адрес электронной почты, размещенной на их официальном веб-сайте, в семидневный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Кабмин упростил военный учет для украинцев за границей. Появилась возможность постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения.

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