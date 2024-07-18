Как добровольцам правильно мобилизоваться на избранные военные должности: разъяснение Генштаба

Привлечение добровольцев по призыву во время мобилизации на избранные военные должности возможно лишь с письменного согласия от командиров воинских частей. Командиры воинских частей сами определяют приоритетность комплектования.

Видео дня

Такое разъяснение о рекрутинге украинцев предоставило Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что сначала украинцы должны на порталах по поиску работы (это Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX работа) или через военкоматы, или рекрутинговые центры получить информацию о вакантных должностях.

По результатам собеседования с уполномоченными представителями воинских частей следует получить письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров воинских частей приоритетного комплектования для их призыва по мобилизации.

После получения письменного согласия от командира воинской части, если она включена в перечень приоритетных, доброволец обращается в ТЦК. Далее – стандартные мероприятия предварительного профессионально-психологического отбора и медицинской комиссии.

После этого рекрут направляется в учебные воинские части ВСУ, чтобы там пройти базовую общевойсковую подготовку. И только после обучения рекрута направляют для дальнейшего прохождения военной службы исключительно в воинские части, в соответствии с письменным согласием.

В целом, только Генштаб может определить воинские части (подразделения) приоритетными для комплектования личным составом. Поэтому командир воинской части неприоритетного комплектования, прежде чем дать письменное согласие кандидату, должен подать ходатайство с обоснованием и списками таких кандидатов в орган военного управления по подчиненности.

Эти органы обобщают указанные списки кандидатов и направляют установленным порядком в Генеральный штаб, чтобы получить разрешение давать письменное согласие на дальнейший призыв.

Как сообщал OBOZ.UA, после 16 июля военнообязанным украинцам начали вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их направляют на адреса места жительства и регистрации, что указано в реестрах.

Военнообязанные, которые будут игнорировать отправленные по почте повестки, будут считаться такими, которым повестка вручена. А дальше таких граждан могут объявлять в розыск.

ТЦК также будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от него или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!