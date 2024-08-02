28 июля у села Мхи Семеновского района Черниговской области, разведгруппа из состава одного из разведывательных батальонов сухопутных войск ВС Украины, в ходе поисковых действий в лесном массиве нашла и атаковала российскую диверсионную группу.

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Росіяни мали якісне спорядження, були одягнуті у маскувальні костюми, автомати у кожного були з оптичними та тепловізійними прицілами та глушниками, велика кількість боєприпасів, вони були готові до бою. Деталь: один з ліквідованих після поранення у ногу встиг накласти собі якісний турнікет - у цієї групи були сучасні аптечки, без жгутів Есмарха, які росіяни видають по штату своїй звичайній "одноразовій" піхоті.

Знайти диверсійну групу у глухому лісі за відсутності щильної лінії фронту - це все одне що знайти голку у стогу сіна, а знищити за таких умов групу - значить проявити надзвичайні здібності.

Бій група на групу відбувався на короткій дистанції, у щильному лісовому масиві, допомога до наших бійців не могла дійти швидко, все вирішили високий рівень вогневої підготовки, правильна тактика, а головне - характер українських воїнів, які рішуче пішли вперед, діяли злагоджено як одна команда.

Під час бою російські війська намагались надати вогневу підтримку диверсантам. Групу "Сенежа" підтримали кілька дронів та артилерийська батарея, які діяли з території Брянської області.

Але підрозділи ОК "Північ" завдали у відповідь кілька точних ударів по позиціям на території РФ, ворог зазнав втрат і російська артилерія була подавлена, уражена одна гармата.

У ході бою на місці було знищено 5 російських диверсантів, ще один поранений росіянин намагався втікти, але далеко не пройшов та стік кров'ю.

Згідно з даними з російських джерел, у складі знищеної групи були тільки офіцери, два з них у званні майор, два - капітан, один - старший лейтенант. Звання та ім'я шостого уточнюється.

"Сенеж" - це еліта еліт російської армії, кращі з кращих, після ретельного відбору.

Росіян знищила українська розвідгрупа, яка складається із військовослужбовців-добровольців, які мобілізувались у 2022-му році, та пройшли якісну підготовку.

Це не перший бій цієї нашої розвідгрупи з російськими диверсантами.

Російські ССО публікують відео як їх групи діють у прикордонних районах України. З їх групами були раніше контакти, ворог ніс втрати.

Але 28 липня вперше така група була знищена у повному складі.

Порядок та організація контрдиверсійних заходів ОК "Північ" у даному районі, порядок дій, підготовка та тактика розвідгрупи нашого розвідбата заслуговують вивчення та розповсюдження досвіду по усьому фронту.

Ключову роль зіграли, звичайно, самі воїни. Командир розвідгрупи заслуговує за сміливі та професійні дії вищої державної нагороди України, усі учасники бою також мають отримати високі нагороди.

На фото - частина озброєння диверсійної групи ССО ЗС РФ зі складу 322-го Центру спеціального призначення "Сенеж".

Джерела кажуть, що на кількох автоматах стояли тепловізійні приціли Дельта оптікс, але, мабуть, пошкодились і відлетіли кудись у кущі, вже не знайдеш.