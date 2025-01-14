Кілька днів тому російський омбудсмен Тетяна Москалькова опублікувала список 517 громадян рф, мешканців Суджі та навколишніх населених пунктів, доля яких, начебто, турбує москву.

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Подивилися ми цей, м’яко кажучи, дивний список. І ось які думки у нас виникли.

Цей "список" – найяскравіше свідчення некомпетентності російського омбудсмена. Важко навіть уявити більший плювок і зневагу по відношенню до власних громадян, які потребують допомоги. Це – зайвий доказ того, що російська влада ставиться до свого власного народу, як до бидла.

Судіть самі.

Почнемо з відверто дивних даних, які, здається, включали в список заради масовості. Наприклад, розшукується "гражданин Белоруссии", який значиться під номером 90, та "девочка" під номером 97. Не менш дивним виглядає розшук "мальчика" 2013 року народження (це шо, путін собі шукає?), або ж "жители села Гуево" (що, геть усі?). Як, на бога, на основі цих даних можна розшукати людину? І хто, власне, взагалі подавав такий запит? Це як виглядало? "Я, Іван Пупкін, разисківаю дєвочку", чи що?

Або "Эвакуация более 100 жителей села Гуево Суджанского р-она Курской области" під номером 504. Що це означає? Ви там в москві нормальні взагалі?

"Мать Петровича" (№243) та "Знакомая Сазоновой" (№136) виглядають не менш дивно, але тут, принаймні, вже є хоч якась конкретика (насправді жодної, звісно).

До речі, на дивні дані звернули увагу не тільки ми, а й самі росіяни, яких уся ця "активність" омбудсмена неймовірно обурила. Люди розуміють, що усе це – звичайна відмазка та "видимость бурной деятельности". Про це пишуть навіть провладні "воєнкори". А прості люди над "списком" відверто кепкують. Як влучно зазначили в коментарях одного з найпопулярніших пабліків – "В списках был еще мальчик в трусиках, но его распяли".

Решта "списку" теж не краща. Як з’ясувалося, чиновники включили туди людей, які вже давно не живуть на Курщині. Наприклад, під номером 424 розшукується жінка, яка вже 20 років мешкає в Брянську! І – підказка омбудсмену! - це вона розшукує, а не її "розшукують"! Єлєна Тєрєхова звернулася до нас з проханням знайти своїх родичів. Що ми і зробили, ще в жовтні минулого року. І навіть відео про це є на ютуб-каналі ТРО Медіа!

До речі! Якби російські чиновники подивилися усі наші відео з Курщини, то опублікований ними список одразу б "схуд" як мінімум на чверть. Адже з опублікованих Москальковою 517 запитів на розшук наша команда знайшла і зняла на відео 144! Там навіть прізвища та імена-по-батькові вказані, можна навіть не дивитись, а просто забити в пошук! Частину з тих, кого ми розшукали, можна побачити на фото (при цьому – жодної маячні на кшталт "мальчіка з Гуєво" чи "матєрі Пєтровіча").

Ще одна деталь. 63 запити зі "списку" стосуються людей, які живуть в населених пунктах, розташованих або в сірій зоні, або взагалі – на підконтрольній росіянам території. Це що, омбудсмену так важко набрати номер місцевого чиновника, і уточнити, що там з людиною?

Звісно, в "списку" є і "мертві душі". Іноді буквально – людина вже померла. А дехто вже давно не живе за вказаною адресою, і сусіди нічого не знають.

Ну, і найцікавіше. В опублікованому "списку" Москалькової – 517 запитів. Для порівняння: тільки наша команда їх отримала понад 1000! При цьому більше 600 людей ми ВЖЕ знайшли – тобто, більше, ніж в "списку" російської влади!

Про що це свідчить? Принаймні, про дві речі. По-перше, про тотальну недовіру росіян до своєї влади. Люди знають, що чиновникам на них байдуже, тож і звертатися до них сенсу немає. А по-друге: виявляється, що єдині, кому не плювати на долю простих росіян – це… ЗСУ! І про це вже говорять самі росіяни, причому не лише з Курщини. Ось такий неочікуваний поворот!

А наостанок про те, як насправді кремль "піклується" про своїх громадян.

У ніч на 12 січня росіяни вдарили КАБом по інтернату в Суджі. Загинула жінка, сам інтернат був пошкоджений, люди, які там живуть, залишились взимку без вікон та дверей. Фотографії свіжі, зроблені наступного дня.

І політичне, і військове керівництво росії прекрасно ЗНАЛО, що в інтернаті живуть ВИКЛЮЧНО мирні жителі, громадяни росії. Переважна більшість з них – люди літнього віку, яким просто нікуди йти. В кремлі про це знали, і все одно скинули бомбу.

Це і є справжнє ставлення до своїх громадян.

Тобто, спочатку Москалькова відверто плює в обличчя тих росіян, чиї родичі знаходяться в Суджі. А потім російська армія скидає бомбу на голови цих нещасних, яких вони начебто "розшукують". Виходить, кремлю ці люди потрібні мертвими, а не живими. Мабуть, так краще для пропаганди.

І, власне, нас вже не дивує. Адже ми давно знаємо, що росія — країна-терорист!