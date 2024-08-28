Как можно противодействовать FPV-дронам с компьютерным зрением: в MilTech-компании рассказали о перспективном направлении

Будущее армии – в роботизации, считает соучредитель и директор украинской MilTech-компании Frontline Евгений Третьяк. Кроме того, важно эффективно противодействовать технике противника, к примеру, FPV-дронам, "поскольку они сейчас развиваются и будут иметь компьютерное зрение".

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Об этом Третьяк рассказал в интервью UAportal. Украинские инженеры из Frontline работают над развитием специальной техники для войска, которая позволила бы использовать на передовой минимальное количество личного состава.

Роботизированная линия обороны – это та, где "вообще нет людей, или есть очень минимальное количество людей, обслуживающих роботов". Техника в перспективе будет способна выполнять функции и разведки, и поражения, и прочего.

"[Роботы] или полуавтономны (это когда я управляю пультом с расстояния километр или из Киева, это можно реализовывать), или полностью автономны", – объяснил директор.

"У нас есть еще одно перспективное направление, мы будем делать систему физического противодействия FPV дронам, поскольку они сейчас развиваются и будут иметь компьютерное зрение – например, РЭБом на них уже не подействуешь. У них будут свои нюансы, там еще их можно будет обманывать, поскольку компьютер легче обмануть, чем человека. Мы готовимся к тому, что большинство вражеских FPV-дронов будут иметь компьютерное зрение, соответственно, его нужно уничтожать механически", – заявил Третьяк.

С этим заданием могли бы справиться лазеры, волны – но эти технологии сложные и дорогие.

"Мы пошли другим путем – мы будем сбивать их дробовиком или пулеметом, в автоматическом режиме. В первую очередь, таким образом мы хотим защищать роботизированные платформы, обеспечивающие логистику. Там сейчас уже нельзя машиной ездить, есть "ноль", в пяти-восьми километрах – следующая линия. И между ними курсируют работы, вся логистика ими обеспечивается. Сейчас не везде так, но она очень динамично развивается, государство и Brave1 очень многое для этого делают, чтобы работами закрывать логистику, проводить эвакуацию раненых. Соответственно, когда они будут двигаться, их все равно будут убивать FPV-дроны. И нам нужно уничтожать эти FPV-дроны до того, как они уничтожат нас", – объяснил Третьяк.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые могут работать на линии фронта. Министерство обороны в конце августа кодифицировало и допустило в эксплуатацию эту роботизированную технику.

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