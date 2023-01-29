Как можно закончить войну с Россией: эксперт назвал две основные задачи

Чтобы победить Российскую Федерацию, Украина должна реализовать две основные задачи. Прежде всего, необходимо перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировку и "добить" Крымский мост, что позволит разгромить и принудить к капитуляции вражеский гарнизон на юге.

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Дальше будет стоять задача выйти на границы 1991 года на Донбассе, с сохранением динамики военной помощи от союзников сделать это реально уже в конце весны – начале лета. Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия" заявил военный эксперт Роман Свитан.

По его мнению, путь к завершению войны и разгрому России следует начать с юга Украины.

"Нам нужно выполнить два масштабных проекта. Первый – перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировку, окончательно добить Крымский мост, перевести эту группировку в режим оперативного окружения. Затем дальнобойными ракетами уничтожить гарнизон и принять капитуляцию по крайней мере его части. Это можно сделать в течение двух месяцев, за февраль и март", – считает Свитан.

Завершится же война увольнением украинского Донбасса. Относительно сроков, когда это возможно, Свитан очень оптимистичен.

"Следующие задачи – это уже Донбасс, выход на рубежи 1991 года в районе Донбасса. Все реально, если будет такая же динамика поставок вооружений, которую мы увидели на этом "Рамштайне". В таком случае к концу весны и в начале лета выйдем на пределы 1991 года", - подчеркнул он.

Напомним, накануне свет увидел новый отчет американского аналитического центра RAND. Эксперты центра полагают, что Украина может вытеснить Россию. Но, по оценкам аналитиков, ни у одной из сторон нет возможностей для достижения абсолютной победы. Поэтому война, вероятнее всего, закончится переговорами.

Однако даже после подписания "мира" относительный "проигравший" в войне сможет угрожать другой стороне. Так, Россия все еще сможет наносить удары с помощью флота и авиации, которые не сильно пострадали в ходе войны.

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