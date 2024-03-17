Как называть и что говорить о 'выборах' Путина в России: словарь корректной терминологии

В стране-агрессоре России 17 марта прошла имитация "выборов" для легитимации режима диктатора Владимира Путина и кремлевского контроля над временно оккупированными территориями Украины. К сожалению, отголосок российской пропаганды в виде несогласованной с реалиями лексики можно встретить также в украинских журналистских материалах и выступлениях публичных лиц.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Он вместе с Институтом массовой информации подготовил рекомендации и предостережения по применению терминологии в отношении российских выборов.

Объяснение по поводу неправильных терминов

"Выборы президента России"

В Российской Федерации отсутствуют выборы как процедура волеизъявления и ротации президентской власти. Результаты действия под названием "выборы президента РФ" безальтернативны. Поэтому правильными будут следующие формулировки: так называемые выборы, "имитированные выборы", "псевдовыборы", "выборы Путина".

"Переизбрание" Путина

Путинский режим не переизбирается на выборах, а удерживает власть в РФ благодаря пропаганде и аппарату насилия. Так что правильно говорить так: попытка легитимации диктатуры до 2030 года, имитация победы на "выборах".

"Рейтинг Путина / явка избирателей / процент поддержки"

Нет оснований доверять никаким количественным показателям, озвученным российскими властями в связи с псевдовыборами. Поэтому правильные формулировки: заявленные/объявленные результаты, сфальсифицированные проценты.

"Голосование" на ВОТ

Граждане Украины, даже те, которым навязали паспорт РФ, не являются российскими избирателями. Их участие в так называемых выборах не является голосованием или актом волеизъявления. Именно поэтому эти действия правильно характеризовать так: принуждение к участию в псевдовыборах, имитация голосования, имитация "выборов" Путина.

"Новые регионы", "Л/ДНР", "Республика Крым"

Территории Украины, аннексию которых Кремль объявил в 2022 году, вражеская пропаганда официально называет своими "новыми регионами", однако эти территории были и являются украинскими, а не российскими. Провозглашенные Россией "ЛНР", "ДНР" и "Республика Крым" – оккупационные и нелегитимные. Поэтому правильно: временно оккупированные территории, временно оккупированная часть (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской) области, временно оккупированный Крым (Автономная Республика Крым и Севастополь).

ОРДЛО

Употребление термина "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" относительно ВОТ на востоке Украины было привязано к Минским договоренностям. С февраля 2022 года они де-факто и де-юре недействительны, а российская оккупация территориально вышла за пределы ОРДЛО. Так что правильно говорить: временно оккупированные территории, временно оккупированная часть Донецкой и Луганской областей.

"Международные наблюдатели"

Ни одна авторитетная международная организация не делегирует наблюдателей на псевдовыборы на оккупированных территориях. Там находятся только российские пропагандисты с иностранным гражданством, присутствие которых на территории Украины незаконно. Поэтому правильные формулировки: фейковые "наблюдатели", пропагандисты, друзья Кремля, нарушители государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе на "выборы" согнали строителей из РФ. Так захватчики решили продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил проведение российских "выборов" на временно захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что это "голосование" не имеет законной силы, согласно международному праву.

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