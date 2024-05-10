Как оформить отсрочку на основании ухода за инвалидом: подробное разъяснение

Новый закон о мобилизации отрегулировал случаи, когда мужчины могут временно избежать военной службы, если ухаживают за лицами с инвалидностью. Для этого военнообязанному обязательно придется подтвердить, что он является единственным ребенком в семье человека, нуждающегося в уходе.

OBOZ.UA рассказывает о том, кто имеет право на такую отсрочку от службы. Также расскажем, как правильно ее оформить.

Основания для получения отсрочки по уходу

После принятия упомянутого закона №10449 автоматизированная система "Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов" предотвращает получение отсрочки нескольким военнообязанным по уходу за одним человеком с инвалидностью. Согласно измененным положениям в ст. 23, отсрочка возможна для:

– ухода за членами семьи (предусмотрено для военнообязанного, ухаживающего за больным родственником, нуждающимся в постоянной заботе по заключению МСЭК или ВКК; это касается жены, детей, родителей, а также родителей жены/супруга, если другие члены семьи не могут за ним ухаживать (п. 9);

– ухода над лицами, признанными судом недееспособными (п. 10);

– ухода за лицами с инвалидностью I-II группы (п. 11,13);

– ухода за лицами с инвалидностью ІІІ группы с особыми медицинскими условиями (п. 12).

Особенности, ограничения и специальные случаи

Военнообязанному автоматически заблокируют предоставление отсрочки, если он будет пытаться оформить ее для опеки над человеком, который нуждается в уходе, но уже имеет внесенного в реестр опекуна.

Если в семье есть двое военнообязанных, то при отсутствии других невоеннообязанных родных ухаживать за родственником с инвалидностью I-II группы сможет только один из них.

Если в семье человека с инвалидностью I-II группы родственники первой степени родства не могут ухаживать за ним (по собственным медицинским или правовым обстоятельствам), то среди членов семьи второй степени родства, которые оформят опеку, отсрочку сможет получить тоже только один военнообязанный.

Если же у такого человека нет родных ни первой, ни второй степени родства, то возможность ухода и отсрочки может быть расширена до членов семьи третьей степени родства.

Как оформить отсрочку?

В настоящее время в Украине законодательство не предусматривает выдачу справок о составе семьи или о том, кто зарегистрирован в доме. Не определен даже орган, который мог бы сформировать такой документ (был отменен приказом Минсоцполитики от 17.07.2019 №1106) Поэтому в случае решения вопроса отсрочки нужно оформить справку о едином ребенке.

"Обращаться необходимо к любому нотариусу на территории Украины и оформить нотариальное заявление о едином ребенке. Именно данный нотариальный документ обычно называют справкой о наличии единственного ребенка в семье", – объяснил адвокат Андрей Карпенко.

По его словам, такой документ у нотариуса оформляется в любой форме. Обычно в "шапке" прописывают "Компетентным органам по месту требования", под ней указывают данные внутреннего (по желанию, можно и заграничного) паспорта заявителя – человека, нуждающегося в опеке. Посредине под словом "Заявление" прописывается основной текст.

"Я, ФИО, находясь при здравом уме, ясной памяти и действуя добровольно, понимая значение своих действий, без какого-либо принуждения как физического, так и морального, этим заявлением сообщаю, что по состоянию на текущую дату имею единственного ребенка (дочь/ сына) – ФИО, дата и год рождения. Дочь(сын) имеет документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт (информацию о документе). Об ответственности за предоставление недостоверной информации я, ФИО, нотариусом предупрежден в соответствии с действующим законодательством Украины. Текст этого заявления прочитан, его содержание мне понятно и соответствует моей воле", – привел юрист приблизительный пример содержания заявления.

По его словам, после этого нужно поставить дату, подпись заявителя и удостоверительную надпись нотариуса с его подписью и печатью.

Взяв этот и другие документы, подтверждающие право на получение отсрочки, военнообязанный пишет обоснованное заявление и регистрирует его в ТЦК и СП, а затем ждет решения, которое должно быть в военно-учетном документе (военный билет или временное удостоверение военнообязанного) .

Как сообщал OBOZ.UA, на днях депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №10379, которым ужесточается ответственность за совершение военных правонарушений. Этот документ предусматривает значительное увеличение штрафов для уклонистов от мобилизации.

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