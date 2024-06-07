Блог | Как осужденные могли бы принести пользу армии?
Обсуждали сегодня с побратимом из бригады о работе с осужденными в армии. Чисто практические аспекты, потому что кто-то хочет и готов идти в армию, а кто-то нет. И прозвучала разумная идея.
Далее текст на языке оригинала.
А чому б на базі тюрем не робити майстерні з дронів та окопних ребів, які б клепали фпв день і ніч? Замість, наприклад, спецодягу. Чисто збірка.
А як Вам така ідея?
Доповнення: Хороше запитання в коментарях. А яка винагорода? Зарплата та УДО.
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