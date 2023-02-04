Блог | Александр Кушнарь: Как победить Россию максимально быстро?

Что нужно, чтобы победить Россию максимально быстро?

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Вашингтон, Брюссель и Токио должны полностью перекрыть для любой страны мира торговое взаимодействие с этим террористическим образованием так, чтобы оно в принципе не могло получить вообще никаких товаров извне – вплоть до зубных щёток. Это делается через объявление государства "спонсором терроризма" в соответствии со специальным американским законодательством и максимальными санкциями вторичного характера. Только так можно немедленно остановить российское производство, в том числе дронов, не говоря уже о любом другом оборудовании, а от этого два шага для полного разгрома этого подлого образования, место которому – в ядерном могильнике истории. Самостоятельно Россия не сможет создать ничего – буквально ничего. Её дни будут сочтены с момента, когда соответствующие меры будут введены. О чём говорить, если эта так называемая "энергетическая сверхдержава" не производит даже того оборудования, с помощью которого она добывает нефть и газ?

Я понимаю цену такого решения, в том числе для сравнительно немногих проживающих в России людей, которые являются сторонниками Украины и совершенно не заслуживают участи заложников, но, к сожалению, иного варианта я просто не вижу – в том числе и с точки зрения освобождения тех россиян, которые мечтают о ликвидации режима. Западу придётся принять это решение. Рано или поздно. Тот, кто скажет мне, что это невозможно, пусть пересмотрят мою дискуссию, проведённую в студии Форума свободной России в первый день утром 24 февраля, когда я заявил, что против России будут введены санкции судного дня в сфере энергетики. Я оказался прав, а оппонировавшие мне скептики – нет.

Xочу только пояснить, что для принятия обозначенных выше санкций вовсе не нужно ожидать, когда Россия решит применить тактическое ядерное оружие – пора работать на упреждение, а не на реакцию. Что происходит, когда вы реагируете вместо проявления инициативы, мы видим по тому, что происходит сейчас на поле боя в Украине, где Запад стабильно опаздывает со своими очень правильным решениями как минимум на четыре месяца. Вот и сейчас украинцы вынуждены своими жизнями "выигрывать время" для поступления танков и БМП поздней весной 2023-го года, которые на самом деле должны были бы зайти к ним ещё в декабре 2023-го. Я уверен в успехе ВСУ, но прекрасно понимаю и то, что ради сохранения как можно бОльшего числа украинских жизней нельзя было ни в коем случае давать России этих драгоценных трёх месяцев на подготовку даже того ограниченного наступления, которое она сейчас демонстрирует.

Я вовсе не виню западных лидеров – они и сами стали заложниками своих избирателей-инфантилов, которые отплясывают под Бибера, пока в Украине идёт экзистенциальная битва за выживание нашего биологического вида. Да что там Бибер! Множащиеся журналистские расследования о том, как граждане самых разных стран по всему миру помогают российской военной машине обходить санкции – это прямое доказательство того, насколько серьёзно человечество даже сейчас, в разгар величайшей схватки в истории, недооценивает угрозу со стороны Москвы. Те, кто сегодня помогает Кремлю получить микрочипы, завтра окажутся жертвой развязанной Кремлём Третьей мировой, но, конечно, так далеко эти рептилии в обличии человека рассчитывать не привыкли: им подавай жареного петуха, клюющего непосредственно в задницу – такие уж у них примитивные рефлексы. Даже чтобы отказаться от "Северного потока - 2", им пришлось дожидаться кануна полномасштабного российского вторжения. Что же должно произойти с ними, чтобы отключить Россию от всей международной торговли? Видимо, атомной бомбы.

На самом деле Западу стоило бы уже сейчас переводить свою экономику на военные рельсы и готовиться к настоящей большой войне – как раз для того, чтобы эта война не пришла к ним в дома. В дома к украинцам она уже пришла, и, надо признать, здесь не обойдёшься объявлением 100 танков Leopard 2 для ВСУ. НАТО срочно должно, условно говоря, развёртывать заводы по производству миллиона снарядов 155-мм в месяц и к 2027-му году (году предполагаемого нападения Пекина на Тайвань) подготовиться так, чтобы иметь возможность сразиться с Россией и Китаем одновременно на двух фронтах.

Пора уже понять, наконец, что мы стоим не перед выбором "Вернёт ли Крым Украина или пожертвует 20 процентов территории ради суверенитета", а перед развилкой – "Будем ли мы существовать вообще через сто лет или вымрем динозаврами". В случае второго исхода о нас даже никто не узнает – наши кости обратятся в прах гораздо быстрее, чем остовы гигантских древних ящериц. Более того, никакая разумная жизнь на планете просто не успеет появиться, дабы суметь изучить ошибки "предков" и сделать правильные выводы. Чтобы одноклеточным формам жизни развиться в человека разумному, потребовалась эволюция в четыре миллиарда лет. Ещё четырёх миллиардов у нас нет – солнце деградирует раньше и спалит нашу планету расширившейся короной.