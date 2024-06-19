Как правильно накладывать турникет в боевых условиях: показывают воины ВСУ Видео

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали, как правильно накладывать турникет на поврежденные конечности в боевых условиях. Боевой медик "Ваха" показал правильное положение устройства и рассказал, где его лучше размещать для быстрого доступа.

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Видео инструкции в очередном выпуске "Подготовка Стальных" опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. "Рассмотрим турникет – кровоостанавливающее средство для конечностей. Он состоит из нескольких основных частей, пластиковая фурнитура, ворот, рожки, фиксирующие ворот. Лента-тайм, наружная стропа и внутренняя стропа, которой мы затягиваем", – рассказал "Ваха".

После того, как турникет извлекли из упаковки, он не всегда находится в боевом положении. Поэтому его нужно полностью растянуть и разложить.

"Далее протягиваем в кольцо, заклеим немного больше чем на ладони, берем за кончик турникета и складываем пополам. Лента-тайм должна быть отлеплена. Турникет находится в боевом положении, готов к применению", – показал медик.

Два турникета рекомендуется размещать в быстром доступе на бронежилете, чтобы в критической ситуации быстро до него добраться. И несколько можно положить в итог.

"Нам нужно примерно от двух до четырех турникетов. Два основных правила – максимально высоко и максимально туго. Мы продвигаем руку в первое кольцо, ближнее к вам таким образом, чтобы кончик турникета смотрел на вас. Далее делаем такое движение, у нас оно открывается, продвигаем на концовку. Берем за кончик турникета максимальным резким движением затягиваем и заворачиваем. Ваха".

После наложения турникета с помощью маркера или любого острого предмета нужно нанести время постановки турникета.

При наложении турникета на ногу совершаются подобные манипуляции, но турникет нужно полностью разлагать, раскрывать и расклеивать.

"Проводим за поврежденную конечность, продвигаем, одним резким движением растягиваем турникет, залепляем стреку, вращаем ворот до остановки кровотечения. Залепляем ленту-тайм и наносим время наложения турникета. Лучше, чтобы пластиковая фурнитура турникета находилась с внутренней стороны бедра", - посоветовал .