Как стать на военный учет призывников юноши, который сейчас за границей: объяснение от ТЦК

После полномасштабного российского вторжения около 6 миллионов украинцев уехали за границу. Среди них были подростки, которые достигли 17 лет и должны стать на военный учет.

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В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что делать таким молодым людям. Об этом пишет издание "Кременчугский Телеграф".

Ежегодно с января по март районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят приписку юношей к призывным участкам для взятия на военный учет. Это касается молодых людей, которым в этот год исполняется 17 лет. Во время приписки они проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет их пригодность к военной службе. Также оцениваются их индивидуально психологические и моральные качества, уровень физической подготовки, наличие специальности и образовательный уровень.

После приписки юноши получают приписное удостоверение, являющееся военно-учетным документом для призывников.

В Кременчугском районном ТЦК и СП отметили, что пока официальных документов о том, как стать на военный учет призывников юноши, который сейчас за границей, нет.

"Была информация, что над этим работают в правительстве – чтобы украинские консульства за границей могли брать юношей на военный учет призывников. Но каких-либо документов на этот счет к нам не поступало. Поэтому мы пользуемся той нормативной базой, которая есть в настоящее время. То есть, чтобы стать на военный учет призывников, юноша должен лично прибыть в ТЦК с соответствующими документами и пройти военно-врачебную комиссию. Это нужно сделать в течение того года, когда юноше исполняется 17 лет. Только после этого призывник будет внесен в реестр и его данные появятся в приложении "Резерв+", – пояснил представитель ТЦК

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин отметил, что обновление военно-учетных данных до 16 июля не касается взятия 17-летних юношей на военный учет и их приписки к призывным участкам. Они могут встать на учет и после 16 июля.

"О возможности сделать это в украинском консульстве за границей ничего сказать не могу. У нас таких документов пока нет. Возможно, на этот вопрос смогут ответить на "горячей линии" Минобороны", — отметил Истомин.

Пункт 2 статьи 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

В пункте 3 этой же статьи указано, что граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет каждый год в течение января – марта.

В постановлении Кабмина от 21.03.2002 г. № 352 "Об утверждении положения о подготовке и проведении призыва граждан на срочную военную службу" дублируется норма закона о том, что к призывным участкам ежегодно в течение января – марта приписываются граждане, которым в год приписки исполняется 17 лет . Однако эта норма дополнена положением, что приписка граждан, подлежащих военному учету призывников и своевременно не прошедших приписки к призывным участкам, осуществляется в течение года. То есть пройти приписку и стать на учет призывников можно не только в январе-марте, но и в течение всего года, когда юноше исполняется 17 лет.

В пункте 52 постановления Кабмина от 30.12.2022 года № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" отмечено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины информируют призывников в возрасте от 18 до 25 лет, находящихся на постоянном или временном консульском учете и сообщают о взятии на постоянный или временный консульский учет или снятие с него призывников соответствующим районным (городским) ТЦК и СП по месту их пребывания на военном учете.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных , которые не обновят данные до 16 июля.

Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно обновления данных для лиц с пожизненной инвалидностью.