Как в компьютерной игре: бойцы Гвардии наступления показали, как отработали по вражеским целям. Видео

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" отрабатывают по вражеским целям один за другим. Украинские защитники показали прекрасное видео такой отработки.

Кадры очень похожи на компьютерную игру. Но это не игра, а реальность, предупреждают украинские бойцы.

На видео российские захватчики пытаются убежать от дрона и даже спрятаться от него в кусты. "Но это удается не всем", – лаконично прокомментировали военные очередную отработку по врагу.

Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" – это 4-я бригада оперативного назначения им. Героя Украины сержанта Сергея Михальчука. Это соединение Нацгвардии прямого подчинения, которое находится в высокой боевой готовности и входит в Гвардию наступления.

Бригада создана по стандартам НАТО, ее ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Также структура и управление бригады построены по принципам армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений.

Ротная тактическая группа бригады первой приняла сражение с российскими захватчиками в районе аэропорта в городе Гостомель. Также бригада отличилась в боях за Рубежное; воины бригады стойко защищали Северодонецк, пока он не был разрушен российской авиацией и артиллерией. Отдельный батальон бригады участвовал в боях на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в НГУ показали видео уничтожение вражеской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи Тернов Донецкой области. Российский комплекс, ведущий огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами, был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

А тем временем воины ССО ВСУ с помощью ракет Brimstone и FPV-дронов уничтожили танковые тягачи, БМП и живую силу оккупантов. Скопление вражеских сил на одном из операционных направлений при выполнении боевых задач обнаружили операторы FPV-дронов 8-го полка ССО.

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