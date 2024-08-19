Как военнообязанные украинцы могут оспорить решение ВЛК: советы юристов

Военнообязанные украинцы после прохождения военно-врачебной комиссии могут обжаловать выводы медиков, если не согласны с ними. Для этого необходимо обратится в ТЦК и СП высшего уровня (например, областной) или в суд.

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Основанием для обжалования выводов ВВК может быть целый ряд обстоятельств, свидетельствующих о принятии незаконного решения комиссией. Об этом пишет издание Фокус с ссылкой на юристов.

Согласно законодательству, объясняют специалисты, в случае несогласия военнообязанного с решением ВВК при районном (городском) ТЦК он пишет заявление и направляется для прохождения ВВК при областном ТЦК.

Какие могут быть основания для обжалования выводов ВВК:

– установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;

– врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;

– врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

– в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

"Этот перечень не является исчерпывающим, поэтому основанием для обжалования могут быть и другие обстоятельства. В частности, формальное прохождение ВВК, только "на бумаге", или принудительно за 20 минут, без реального обследования, что также является основанием для обжалования решения военно-врачебной комиссии", — отметила адвокат Наталья Павловская.

Поэтому если нужно обжаловать заключение ВВК, то юристы советуют это сделать в суде. По словам адвоката Анны Даниэль, сроки для обжалования заключения ВВК — от трех до шести месяцев.

Три месяца — в случае предварительного применения досудебного порядка, который начинает свой ход со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, а шесть – со дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA, постановление Кабмина №675 от 7 июня 2024 года изменило некоторые правила, касающиеся мобилизации. В частности, в отдельных случаях гражданам теперь не придется проходить военно-врачебную комиссию.

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