Кому больше не нужно проходить ВВК: Кабмин внес изменения касательно мобилизации

Постановление Кабинета министров Украины №675 от 7 июня 2024 года (опубликованное 12 июня) изменило некоторые правила, касающиеся мобилизации. В частности, в отдельных случаях гражданам теперь не придется проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Полный текст документа появился на сайте КМУ. Постановление вносит правки в:

– Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022-го;

– Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный правительственным постановлением №560 от 16 мая 2024 года.

ВВК теперь можно не проходить во время процедуры бронирования военнообязанного, а также тем, кому не исполнилось 25 лет.

"Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", – сказано в тексте документа.

Кроме того, лица младше 25 лет не направляются на ВВК. "Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", – говорится в постановлении.

Также военнообязанных, которым еще нет 25 лет, не должны отправлять на ВВК, если они прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Украине повестки могут вручать фактически в любой локации и не только сотрудники ТЦК. Но документ будет считаться врученным, если гражданин получил его лично.

– Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, поэтому законом допускается задержание только совместно с правоохранителями.

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