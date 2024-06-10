Могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных: подробное разъяснение

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, поэтому законом допускается задержание только совместно с полицейскими.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. По его словам, для одного обновления данных полицейские не задерживают.

Однако если во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске (уже должен быть мобилизирован, получал повестки и т.п.), представители Нацполиции могут задержать и доставить его в соответствующее подразделение ТЦК.

Вениславский добавил: доставлять принудительно в ТЦК или на военно-врачебную комиссию могут только граждан, объявленных в розыск.

В розыск объявляет Нацполиция – на основании того, что гражданин игнорирует повестки или требования ТЦК.

"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", – заметил Вениславский.

Напомним, Верховная Рада и Кабинет министров в новом законодательстве по мобилизации попытались определить порядок административного задержания и доставки лиц в ТЦК.

Согласно закону о мобилизации и правительственным постановлениям, самостоятельно ТЦК не имеет права задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия в определенных законом случаях имеет полиция. Полиция в свою очередь самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку.

Когда полиция может задерживать военнообязанных

Статья 262-я Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает, что административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может производиться только уполномоченными органами (должностными лицами).

Административное задержание производится полицией при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. О ТЦК в статье 262 КУоАП, которая определяет круг уполномоченных органов, речь не идет.

При административном задержании обязательно составляется протокол. Согласно статье 261 КУоАП, в нем указываются:

– дата и место его составления;

– должность, ФИО лица, составившего протокол;

– сведения о личности задержанного;

– время и мотивы задержания.

Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом.

О месте нахождения задержанного за административное правонарушение немедленно сообщаются его родственники, а по просьбе – также владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган.

Уполномоченные осуществлять административное задержание о каждом случае информируют центры по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи, кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласило защитника.

Административное задержание может длиться не более трех часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже почти месяц действует новый закон о мобилизации, который предусматривает новые правила вручения повесток военнообязанным. Теперь делать это уполномочены не только работники ТЦК, однако повестка будет, как и раньше, считаться врученной, если военнообязанный получил ее лично.

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