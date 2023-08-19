Как выглядел момент удара ракеты РФ по центру Чернигова: видео с камеры наблюдения

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на камеры видеонаблюдения. По последним данным, вследствие атаки погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка. Еще 117 человек пострадали, среди них по меньшей мере 12 несовершеннолетних.

Видео дня

Видео с камер видеонаблюдения попало в сеть. На опубликованных кадрах зафиксирован прилет баллистической ракеты и последующий за ним мощный взрыв (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время брифинга рассказал, что большинство жертв ракетных обстрелов драмтеатра в Чернигове на момент прилета находились за пределами заведения.

В связи с трагедией 19-21 августа в Чернигове объявлены на днях траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент взрыва в Чернигове случайно попал на камеру очевидицы. Девушка в момент прилета позировала на камеру, очевидно, возвращаясь из церкви с освященной корзиной в день Преображения Господня.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета и заявил, что Россия должна проиграть войну.

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