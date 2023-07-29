Как выглядит дом в Днепре после прилета российской ракеты: появились новые фото и видео

Вечером 28 июля страна-террорист Россия снова нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Днепре. В сети показали последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в городе.

Видео дня

Как известно, вчера враг попал в новостройку Geneva, а также в здание СБУ, в результате чего пострадали по меньшей мере 9 человек. Кадры последствий вражеской атаки по дому выложили в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

Так на видео видно, что в результате удара по всему дому выбило окна и был поврежден фасад. В угловой части дома, в результате прилета ракеты, образовалась огромная дыра на несколько этажей. К счастью удалось избежать большого количества жертв, поскольку верхние этажи дома еще не были заселены.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли два удара по Днепру ракетами "Искандер". В результате попадания по жилому комплексу пострадали девять человек, среди которых двое подростков – 14 и 17 лет. Жители города рассказали, что не слышали звука ракет – было всего два мощных взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию.

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